Eski Belediye Başkanı Özcan'ın Aracı Kurşunlandı

MERSİN'de, CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, bu sabah otomobilinin kurşunlandığı fark ederek polise başvurdu.



Olay, merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece arkadaşlarıyla restoranda yemek yedikten sonra mekandan ayrılan Özcan, saat 22.00 sıralarında 33 CEC 80 plakalı otomobiline bindi. Viranşehir Mahallesi'nde seyir halindeyken motosikletli 2 kişi yanından geçtiği sırada patlama sesi duyan Özcan, silahlı saldırıyı farketmeyerek yoluna devam etti. Sabah aracına baktığında, ikisi motor birisi de lastikte olmak üzere 3 kurşun deliği gören Özcan, polise başvurdu. Araba üzerinde tespit çalışması yapan ekipler, çevrede inceleme yaparak olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.



Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Özcan, kendisinin bir düşmanı olmadığı ve siyasi bir adaylığı olmadığını belirterek yapılan saldırıya anlam veremediğini söyledi.



- Mersin