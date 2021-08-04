Eski belediye başkanı Ortekin, hayatını kaybetti
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Eski belediye başkanı Ortekin, hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı Ortekin, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2002 - 2009 yılları arasında Aydın Belediye Başkanı olarak görev yapan İlhami Ortekin, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Ortekin, hayata gözlerini kapadı.

Akseki 1942 doğumlu olan İlhami Ortekin, Aydın siyasetinin önemli isimlerinden biriydi. Yıllarca Aydın'da siyaset ve ticaret yapan İlhami Otekin 25 Şubat 2013 tarihinde gece yarısı evinde çıkan yangında Eşi Fevziye Otrekin ve kayınvalidesi Fatma Kurt'u kaybetmiş ve o günden sonra siyaset ve ticaretten elini çekip yalnız başına yaşamaya başlamıştı. Kendine münhasır haliyle bilinen İlhami Ortekin, yangından sonra yaşadığı Atatürk Bulvarı'ndaki özel tasarımlı evini terk edip Gire Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başlamıştı. 8 yıl önce evinde yaşadığı elim yangın olayından sonra siyaset ve ticaretten uzak bir yaşam süren İlhami Ortekin'in vefatı sevenlerini üzdü. - AYDIN

Eski belediye başkanı Ortekin, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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