Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Sait Atilla kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Sait Atilla kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Doğruyol Partisi'nden seçilerek 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Sait Atilla, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da dün gece hayatını kaybeden Atilla'nın cenazesinin Ceylanpınar'da defnedileceği belirtildi.

Sait Atilla'nın babası merhum Seydo Atilla, Ceylanpınar Belediyesinin kuruluşundan vefatına kadar 3 dönem Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Babasının vefatından sonra dayısı Seydo Kahraman, Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptığı sırada 1979 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Son olarak kardeşi Menderes Atilla önceki dönem AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilmişti. - ŞANLIURFA

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Diego Costa Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:37:38. #1.14#

title