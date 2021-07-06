Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Sait Atilla kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Sait Atilla kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Doğruyol Partisi'nden seçilerek 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Sait Atilla, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da dün gece hayatını kaybeden Atilla'nın cenazesinin Ceylanpınar'da defnedileceği belirtildi.

Sait Atilla'nın babası merhum Seydo Atilla, Ceylanpınar Belediyesinin kuruluşundan vefatına kadar 3 dönem Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Babasının vefatından sonra dayısı Seydo Kahraman, Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptığı sırada 1979 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Son olarak kardeşi Menderes Atilla önceki dönem AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı