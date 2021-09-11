Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi - Haberler
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Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin, hayatını konu alan multimedya sergisi, Milano'da sanatseverlerle buluşmaya hazır.

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin, hayatını konu alan multimedya sergisi, Milano'da sanatseverlerle buluşmaya hazır. İtalya'da cumhuriyet tarihinde dört farklı hükümetle en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi'nin, özellikle siyasete atılmadan önceki iş hayatını, inşaat sektöründen medya patronluğuna ve siyasete uzanan kariyerini konu alan "B Planı" isimli multimedya sergisinin tanıtımı, sergiye ev sahipliği yapan Enterprise Hotel'de yapıldı.

Serginin küratörü Giuseppe Frangi, AA'ya yaptığı açıklamada, "20 yıl boyunca herkes, Berlusconi'ye İtalyan toplum şemasındaki varolan katılığı kıran bir tür değişiklik, yenilik, eğlenceli bir aracı olarak baktı. O, bir model olmaktan çok, insanların günlük hayatında farklı ufuklar açan biri olarak görüldü." dedi.

Frangi, serginin adının ilişkin "B Planı ismi editörün tercihiydi. Her girişimcinin, bir işe kalkışırken B planı olmadan harekete geçmeyeceğinden geliyor. Berlusconi'nin girişimcilik tarihinde birçok başarısı ve ayrıca pek çok mücadelesi ve kazandığı savaş vardır. İyi bir işadamının ilerleyebilmesi için her zaman yedek planı olmalıdır." diye konuştu.

Kapılarını, 17 Eylül'de açacak olan 360 derecelik multimedya Berlusconi sergisi, 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi

Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi

Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi

Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi
AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski başbakan Berlusconi'nin kariyerini anlatan multimedya sergisi düzenlendi - Haberler
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