Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen hayatını kaybetti

BAYINDIRLIK ve İskan eski Bakanı ve Bitlis Milletvekillerinden Zeki Ergezen (71) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAYINDIRLIK ve İskan eski Bakanı ve Bitlis Milletvekillerinden Zeki Ergezen (71) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süreden beri Ankara'da tedavi gören Ergezen, kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 11: 00 sıralarında hayatını kaybetti. Ergezen'in cenazesinin Ankara'da yapılacak devlet töreninin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949'da Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. Mimar olan Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olan Ergezen evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ