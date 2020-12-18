Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor
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Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor

18.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:29

Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Aralık ayında Alanya'da denize girdi, dalış ve yamaç paraşütü yaptı Eski Bakan Kürşad Tüzmen, formunu koruyor.

Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor

Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Aralık ayında Alanya'da denize girdi, dalış ve yamaç paraşütü yaptı

ANTALYA - Eski Bakan Kürşad Tüzmen, formunu koruyor. Bakanlığı döneminde yaptığı sıradışı sporlarla öne çıkan Tüzmen, formunu sunumunu yaptığı gezi programında sürdürüyor.

Tüzmen'in yolu bu sefer Alanya'ya düştü. Tüzmen, Aralık ayında Alanya'da denize girdi, Damlataş mağarasında dalış yaptı. Doğa sporları merkezi olan güzel ilçede yamaç paraşütü de yapan Tüzmen, Alanya'nın tarihi, turistik, kültürel yerlerini gezdi, folklorunu, yöresel yemeklerini anlattı.

Tam bir motor tutkunu, milli yüzücü, profesyonel dalgıç, lisanslı pilot, serbest paraşütçü olan Tüzmen, birçoğu oldukça tehlikeli sporları hiç çekinmeden ve dublör kullanmadan yapıyor.

Tüzmen'in gezi programı Haber Global ekranlarında

Haber Global ekranlarında 'Kürşad Tüzmen'le benim şehrim' adında gezi programı sunan Tüzmen, gezdiği yerleri seyircilere sadece göstermiyor adeta yaşatıyor.

Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor
Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor
Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor
Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor
Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor
Eski Bakan Tüzmen, formunu koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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