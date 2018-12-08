Eski Bakan Tillerson'dan Trump'ı Zora Sokacak Açıklama: Yasaları İhlal Etmemi İstedi

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ı "disiplinsiz", "okumayı sevmeyen", "detaylara bakmayı sevmeyen" biri olarak tanımlayarak, görevdeyken Trump'ın kendisinden çok defa yasaları ihlal edecek şeyler yapmasını istediğini iddia etti.

'OKUMAYI SEVMEZ'

Amerikan CBS televizyonuna konuk olan eski bakan, gazeteci Bob Schieffer'e Trump'ı anlattı. Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı Exxon Mobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

Trump

'İÇGÜDÜLERİYLE HAREKET EDER'

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

KANUNLARI DELMESİNİ İSTERDİ

Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.

Tillerson

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA KULLANIMINI ELEŞTİRDİ

Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.

Tillerson ve Trump

TRUMP'TAN SERT TEPKİ: APTAL

Diğer taraftan Trump ise Twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.

Trump paylaşımında, "Mike Pompeo çok iyi çalışıyor. Selefi Rex Tillerson gerekli mental kapasiteye sahip değildi. Bir kaya kadar aptaldı, kendisinden yeterince hızlı kurtulamadım. Feci şekilde tembeldi. Şimdi artık dışişlerinde tamamen yeni bir durum ve büyük bir motivasyon var." ifadelerini kullandı.