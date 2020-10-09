Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.10.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:48
Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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