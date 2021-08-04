Eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin, son yolculuğa uğurlandı

Aydın'da yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin$in cenazesi toprağa verildi.

Aydın'da yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin$in cenazesi toprağa verildi.

Aydın'da 2002-2009 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ortekin için ilk tören Efeler Belediyesinde düzenlendi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ortekin'in "önce insan" sloganıyla çalıştığını belirterek, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ortekin'in cenazesi daha sonra Bey Cami'ne götürüldü. Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törene, AK Parti Aydın Milletvekilli Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Ortekin'in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Tellidede Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol