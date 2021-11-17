Eski aşıklar yeniden bir arada! Böyle yakalandılar

Dört yaşındaki kızları Lea doğduktan iki yıl sonra birlikteliklerini sonlandıran oyuncu Bradley Cooper (46) ve model Irina Shayk'ın (35), yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu New York sokaklarında objektiflere yansıyan Cooper ile Shayk, neşeli halleriyle dikkat çekti.

İkilinin, Manhattan'da yaptığı samimi yürüyüşte Irina Shayk'ın eski sevgilisi Bradley Cooper'ın koluna girmesi, biten aşkın yeniden başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.