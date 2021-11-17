Eski aşıklar yeniden bir arada! Böyle yakalandılar
İki yıl önce birlikteliklerine son veren ünlü aktör Bradley Cooper ve Rus model Irina Shayk'ın barıştığı ileri sürüldü. Cooper ve Shayk, geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin New York kentinde kol kola yürürken görüntülendi. İşte detaylar...
Dört yaşındaki kızları Lea doğduktan iki yıl sonra birlikteliklerini sonlandıran oyuncu Bradley Cooper (46) ve model Irina Shayk'ın (35), yeniden bir araya geldiği iddia edildi.
Geçtiğimiz hafta sonu New York sokaklarında objektiflere yansıyan Cooper ile Shayk, neşeli halleriyle dikkat çekti.
İkilinin, Manhattan'da yaptığı samimi yürüyüşte Irina Shayk'ın eski sevgilisi Bradley Cooper'ın koluna girmesi, biten aşkın yeniden başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi.
2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.
'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.