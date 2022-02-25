Eski Aşıklar Arda Kural ve Yıldız Asyalı Yıllar Sonra Buluştu! Flaş Açıklama

'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinin setinde tanışığ aşk yaşamaya başlayan Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 2000'li yıllara damgasını vurmuştu.

"BİZİ AYIRDILAR"

2. Sayfa programına katılan Arda Kural, Yıldız Asyalı için, "Yıldız ilk aşkımdı.Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. Konusu açıldığı zaman bile hemen kapatmaya çalışıyorum. Ayrılma anımızı bile net bir şekilde hatırlıyorum. Yıldız beni çok aradı ben açmadım. Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ"

Yıldız Asyalı ise, "Arda ile arkadaş kalamadık. Birbirimize hala aşığız" demişti.

Yapılan açıklamaların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

ESKİ AŞKINI DİNLEMEYE GİTTİ

Arda Kural, dün akşam Yıldız Asyalı'yı Gümüşsuyu'nda sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Kural, "Onu izlemek keyifli ve bana iyi geliyor. Aşırı duygusallaştım" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Arda Kural'dan sonra konuşan Asyalı, "Hiç beklemiyordum. Güzel bir sahne oldu ve onu gördüm, o da beni iyi gördü. O zamanlar çok gençtik ve güzel günlerdi" şeklinde konuştu.

24 yıl sonra bir araya gelen ikili, duygusal anlar yaşadı. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için "Kimler Geldi Kimler Geçti" şarkısını söyledi.

"AŞKTAN ÖTE ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Yıldız Asyalı, Kural hakkında "Omzumdaki bu dövmenin anlamı 'karanlık güneş' ilk aşk dövmesi… Evet, ilk büyük aşkım Arda Kural'dı. Seneler sonra onun rahatsızlığıyla alakalı çok acı çektim ve benim için çok değerlidir. Aşktan öte çok değerli bir insandır her zaman, bu yüzden dövmeyi yaptırdım. Bu dövmeyi Arda Kural'ın rahatsızlığı dönem de yaptırdım. O benim canım her zaman da öyle kalacaktır. Zor süreçlerden geçiyor ama atlatacaktır. Umarım çok çok daha iyi olur gönülden her zaman onun yanındayız" şeklinde 'aşk' açıklamasını yaptı.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural kaç yaşında ve nereli; Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu.

2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NE?

Arda Kural'ın hastalığı ne; Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini besteledi ve yorumladı.

YILDIZ ASYALI'NIN ÖZEL HAYATI

2015 yılında işadamı Emre Vatansever'le nikah masasına oturan Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira isminde bir kızı var. Yıldız Asyalı ve Emre Vatansever, 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi. Asyalı'nın bu evliliği de kısa sürdü.