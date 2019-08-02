Eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin: Ahmet Davutoğlu parti kurmaktan vazgeçebilir

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şirin, "Davutoğlu AK Parti'ye bağlılığı kadar hukuk devletine, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına, Kopenhag kriterlerine de bağlı bir insan. AK Parti'de bu kriterler çerçevesinde bir revizyon ortaya çıkarsa belki de ayrılmaktan vazgeçer" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın sorularını yanıtladı. Geçen günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Şirin, önemli açıklamalarda bulundu.

SİYASİ ETİK YASASI

Şirin, "Siyasi etik yasası kim tarafından engellendi diye sormuştunuz. Ona bir cevap alabildiniz mi?" sorusuna "O konuda kendisinin döneminin bitmesi ve Başbakanlıktan ayrılmasının bu konuyu akamete uğrattığını düşünüyor." diye cevap verdi.

"GAYET OLGUN GÖRDÜM KENDİSİNİ"

"Öz eleştiri de bulundu mu? Yani, şurada hata yaptım, bunlarda hata yaptım yoksa hep ben haklı mıydım noktasında?" sorusuna ise Şirin'in yanıtı şöyle oldu:

"Valla gayet olgun gördüm kendisini. Bazı konularda aşırı hassasiyeti bence var. Bu konuya girmek istemiyorum çünkü iki sorumun üzerinden bu görüşme yapıldığı için geri kalanı ikimizin arasında özel sohbet olarak değerlendireyim. Kendisi arzu ederse açıklar. Benim haddim olmaz onları açıklamak. Bu çerçevede kendisinin algısını yani seçmen nezdindeki algısını daha üst seviyeye taşıyabilecek bir medya ilişkisi sistemi kurmasının kendisi açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum."

"BEN TATMİN OLDUM"

Takan'ın "Hiç mi öz eleştiri yapmıyor Ahmet Davutoğlu?" sözleri üzerine Şirin şu ifadeleri kullandı:

"Onu kendisine sorun kendisi cevap versin. Ama şöyle söyleyeyim, benimle konuşmasında özeleştiri yapıp yapmaması önemli değil . Seçmen nezdinde kendisinin algısını, seçmen önünde Ahmet Davutoğlu algısını zedeleyen hususlar var. Nedir bunlar? Yüzde 49 buçuk oy almış çok başarılı bir Başbakan olarak seçimden çıkmasına rağmen bir anda azledildi görüntüsünü vermiş olması. Buna tepki vermemiş olması. Bunu niye yapmış olduğunu izah etmemesi. Dış politikadaki devletin menfaatlerini gözetmesine rağmen ortaya çıkan neticelerdeki sıkıntılar gibi meseleler var. Bu çerçevede kendi algısını düzeltmek için kendisinin bu izahatları vermesi lazım. Ben şöyle söyleyeyim, bir devlet adamı ciddiyeti olduğu şüphesiz ama seçimi devlet adamları kazanmıyor. Seçimi seçmen nezdinde lider algısı yaratan insanlar kazanıyor. Davutoğlu, burada bir eksiklik olup olmadığını kendisi tespit edip ona göre herhalde hareket edecektir. Ben kendi sorularım çerçevesinde tatmin oldum mu? Evet oldum diyeyim."

"PARTİ KURMAKTAN VAZGEÇEBİLİR"

Şirin, Takan'ın "Bu fırsattan istifade, yeni parti kurulma çalışmaları ile ilgili de izlenimleriniz oldu mutlaka..." sözlerine şu şekilde karşılık verdi:

Şöyle söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu bir kere AK Parti'ye gönülden bağlı bir insan. Ama AK Parti'ye bağlılığı kadar hukuk devletine, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına, Kopenhag kriterlerine de bağlı bir insan. Eğer AK Parti'yi bu kriterler çerçevesinde görürse veya AK Parti'de bu kriterler çerçevesinde bir revizyon ortaya çıkarsa belki de ayrılmaktan vazgeçer. Yani, şahsi bir mücadele yapmadığı çok ortada. Prensipler çerçevesinde bir mücadele yapıyor. Bu prensipleri kendi mevcut partisi içinde uygulanır hale gelirse yeni parti kurmaktan da vazgeçebilir ama bunlar uygulanamazsa o zaman prensipleri parti aidiyetinin önünde olacak, öyle gördüm.