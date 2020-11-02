Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)
02.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı