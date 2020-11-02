Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)

02.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

(ARŞİV) Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
(ARŞİV) Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Babel Mbaye Diagne Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 12:57:24. #1.14#
title