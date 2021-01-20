Eski ABD Başkanı Obama'dan Biden'a "Senin zamanın" paylaşımı
20.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:22
ABD'de eski başkan Barack Obama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski çalışma arkadaşı ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'a şans diledi.
ABD'de eski başkan Barack Obama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski çalışma arkadaşı ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'a şans diledi.
ABD'de 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık yaptığı dönemde yardımcılığını yapan ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek şans diledi. Obama, "Bu senin zamanın" yazarak kendisi ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı