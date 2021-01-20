Eski ABD Başkanı Obama'dan Biden'a "Senin zamanın" paylaşımı

ABD'de eski başkan Barack Obama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski çalışma arkadaşı ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'a şans diledi.

ABD'de 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık yaptığı dönemde yardımcılığını yapan ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek şans diledi. Obama, "Bu senin zamanın" yazarak kendisi ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı