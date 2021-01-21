Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Joe Biden'ın yemin töreninde uyuyakaldı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin töreninde uyuyakalması ABD basınında alay konusu oldu. Clinton daha önce de ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde uyuduğu görüntülerle gündeme gelmişti.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı. Törene damga vuran görüntülerden biri de eski ABD Başkanı Bill Clinton'un uyduğu anların görüntüsü oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Joe Biden'ın konuşması sırasında uyudu. Fotoğraflar sosyal medyada alay konusu oldu. Clinton'un uyuması Amerikan basınında da çokça konuşuldu.

BUSH'UN CENAZESİNDE DE UYUMUŞTU

Clinton daha önce de ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde de uyuya kalmıştı.