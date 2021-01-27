Eskart HES Kodu nasıl alınır? EsKart HES Kodu birleştirme nasıl yapılır?

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Eylül'de çıkardığı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama Başlıklı Genelgesi'ne istinaden alınan karar gereğince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda HES Kodu'nu zorunlu hale getirdi. Bunun üzerine, Eskart HES Kodu nasıl alınır? EsKart HES Kodu birleştirme!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımalarda kullanılan Eskart'lar için HES kodu zorunluluğunu geçen ay getirmişti. O zaman HES Kodu ekleme ve birleştirme işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar, şimdi Eskart HES Kodu nasıl alınır? EsKart HES Kodu birleştirme nasıl yapılır? araştırıyor. İşte detaylar...

ESKART HES KODU DUYURUSU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni yaptığı Eskart duyurusu şu şekildedir: "T.C. İçişleri Bakanlığı'nın, Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 30 Eylül'de çıkardığı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama Başlıklı Genelgesi'ne istinaden alınan karar gereğince toplu ulaşımda HES Kodu zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, toplu ulaşım araçlarına binişte kullandığınız kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline ESKART'ınızı 5 Aralık tarihine kadar süresiz HES Kodunuz ve T.C Kimlik Numaranız ile eşleştirmeniz istenmektedir. HES Kodunuza, yalnızca bir ESKART tanımlayabilirsiniz. Eşleştirme işlemi sırasında sizlerden istenilen Ulaşım Kart Numarası, yükleme yaptığınız sırada sizlere verilen Dolum Fişi üzerinde yazmaktadır."

ESKART HES KOS BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Eskartlarına HES kodunu eklemek isteyen vatandaşlar güncel yolları araştırıyor. Eskart eşleştirme ve ekleme işlemleri aşağıdaki linkten yapılmaktadır. Buradan, kişisel Eskart'ınıza HES kodu ekleyebileceğiniz gibi, ayrıca HES kodu sorgulama işlemleri de yapabilirsiniz.

ESKART VE HES KODU EŞLEŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...