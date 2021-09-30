Eskart Başvuru Merkezi önünde uzun kuyruk oluştu - Haberler
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Eskart Başvuru Merkezi önünde uzun kuyruk oluştu

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskart Başvuru Merkezi önünde uzun kuyruk oluştu

Eskişehir'de vatandaşlar, kent içi toplu ulaşımda kullanılan Eskart'larını yeniletmek ya da yeni başvuru yapmak için uzun kuyrukta bekliyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de vatandaşlar, kent içi toplu ulaşımda kullanılan Eskart'larını yeniletmek ya da yeni başvuru yapmak için uzun kuyrukta bekliyor.

Kent içi toplum ulaşımda kullanmak üzere Eskart'larını yeniletmek ya da yeni başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, merkez Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Caddesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi'ne (BİLEM) geliyor.

İşlemlerin tek şubeden yapılması nedeniyle oluşan uzun kuyrukta bekleyen vatandaşlar, BİLEM önünde yoğunluk oluşturuyor. Kuyrukta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske kuralına uyulurken, mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların Eskart vize işlemleri süresiz olarak uzatıldığı belirtildi.

Hes Kodu eşleştirme işlemlerinin BİLEM'de yapılmadığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımız HES kodu eşleştirme işlemlerini Büyükşehir Belediyemizin www.eskisehir.bel.tr internet sitesinde yer alan 'Eskart HES Kodu Kayıt Formu' bölümünden kolaylıkla yapabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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