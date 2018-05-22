Eşiyle Yasak Aşk Yaşayan Kuaförü Öldürmüştü! Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı

Antalya'da eve gelen adam karısının kuaförünü üstü çıplak görünce aldattığını anlayıp bıçaklayarak öldürmüştü. Kuaförü öldüren koca hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan kadın olay anını anlattı.

"POLİSİ ARAYIP, "EŞİMİN AŞIĞINI ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Antalya'da gece yarısı evine dönen Y.B. eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığı kadın kuaförü Ramazan Acar'ı terasta yakalamış ve tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. Polisi arayan ve kendini 'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbar eden Y.B., evinin üst katında yakaladığı Acar'ı nasıl öldürdüğünü ve olay anında yaşananları anlattığı ilk ifadesinde anlatmıştı.

"EVDEN ÇIKAN ÜSTÜ ÇIPLAK BİRİNİ GÖRDÜM"

"Binanın terasa çıkan kısmında bir şahıs gördüm. Üst tarafı çıplaktı. Kıyafetini giymeye çalışıyordu. Beni görünce terasa çıktı, demir kapıyı kapattı. Ben de terasa çıkınca bana doğru hamle yaptı. Aramızda arbede oldu. Ben de şahsı korkutmak için elimdeki bıçağı salladım. Bu sırada şahsa denk geldiğini fark ettim. Hemen ambulansı aradım" dedi.

"KOCAM GEÇ GELİRİM DEYİNCE KUAFÖRÜMÜ EVE ÇAĞIRDIM"

Kuaförü öldüren Y.B hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B., mahkemede yaşananları anlattı.

Rukiye B.,"Eşim ile 14 yıldır evliyiz. Maktulü kuaförüm olduğu için 5-6 yıldır tanıyorum. İlişkimiz 2 ay önce başladı. Eşimin haberi yoktu. Hep onun evinde görüşüyorduk. Hiç benim eve gelmemişti. Eşim bazen iş yerinde kalıyordu. Bana o gün eve gelmeyeceğini söylemişti. 'Gelirsem de geç gelirim' demişti. Ben de her zamanki gibi geç geleceğini düşünerek Ramazan'ı eve çağırdım. 1 saat kadar otururuz diye düşünmüştüm. Gelirken alkol de almış. Birlikte içtik, sohbet ettik.'

"EŞİMİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇ DEDİM"

Ramazan ile sohbet ederken arabanın sesini duydum. Mutfak penceresinden baktım eşimin geldiğini gördüm. Ramazan'a 'kaç' dedim. İçerisi sigara dumanı dolu olduğu için pencereleri açtım. Ramazan'ı gönderince kendimi mutfağa attım. Kapının önünde olmak istemedim. Amacım eğer karşılaşmadılarsa bir şey yokmuş gibi davranmaktı.

"ONUN BURADA NE İŞİ VAR DEYİP KUAFÖRÜ BIÇAKLADI"

Eşim içeri girer girmez "Onun evde ne işi var! diye bağırarak hışımla geldi. Bazen beni kuaföre bıraktığı için Ramazan'ın kuaför olduğunu biliyordu. Ramazan'ın facebook ve instagram sayfalarımda arkadaşım olduğunu da biliyordu. Sonrasında mutfaktan bıçağı aldı, dışarı çıktı.

Bana zarar verir düşüncesiyle kapıyı kilitledim. Eşimi takip etmeye başladım. Mutfak penceresinden baktığımda eşimin binadan dışarı çıktığını gördüm. Kapıyı açtığımda Ramazan kanlar içinde yerde yatıyordu"

(Kaynak: Milliyet)