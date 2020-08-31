Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal, "Yüzüne kezzap attıracağım" diye tehdit edildiğini öne sürdü
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Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal, "Yüzüne kezzap attıracağım" diye tehdit edildiğini öne sürdü

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ve eşi Melis Ulukartal, birbilerine karşı basit yaralama suçundan dolayı karşılıklı dava açıldı. Cenk Ulukartal, Melis Ulukartal'ın "Seninle ilgili planlarım var. Yüzüne kezzap attıracağım. Seni dövdüreceğim" şeklinde tehdit ettiğini iddia etti.

Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal,
31.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:02

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ve eşi Melis Ulukartal hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçundan bir buçuk yıl hapis cezası istemiyle karşılıklı dava açıldığı iddia edildi. Çift, birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra şikayetlerinden vazgeçti. Ancak eylem eşe karşı işlendiğinden dava kamu davasına dönüştü. Çift önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal ve Atilla Karat Mücevherat Yönetim Kurulu Üyesi Melis Anlı, 2018'de dünya evine girmişti. Çiftin 23 Şubat'ta yaşadıkları tartışma kavgaya dönünce karakolluk olmuşlardı. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 'eşe karşı basit yaralama' suçundan iddianame düzenledi.

Sözcü Gazetesinin haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın dosyasında yer alan bilgilere göre sosyetik çifti mahkemelik eden olay şöyle anlatıldı.

HAKARET İDDİASI

Evlilik hayatı boyunca aralarında sözlü tartışmaların yaşandığını belirten İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kadir Cenk Ulukartal, tartışmaların dozu artınca eşinin "Bunu yapamazsın. Onu yapamazsın" şeklinde hayatını kısıtlamaya çalıştığını belirtti. Kadir Cenk Ulukartal, polise verdiği ifadede, olay günü otrudukları adresten ayrıldıktan sonra eşinin kendisini telefonla arayarak, "Seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Senin a…." dediğini iddia etti. Gece geldiğinde ise "Pe… nerdesin senin hayatını mahvedeceğim. Her şeyi de elinden alacağım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dediğini ileri sürdü.

KEZZAP TEHDİDİ

Eşinin ellerini ve kollarını tırnaklarıyla çizerek saçını çektiğini belirten Kadir Cenk Ulukartal, oturduğu adrese giremediğini de ifadesinde belirtti. Ertesi gün geldiğinde ise Melis Ulukartal'ın "Seninle ilgili planlarım var. Yüzüne kezzap attıracağım. Seni dövdüreceğim" şeklinde tehdit ettiğini iddia etti.

EŞİNİN 11 AYLIK BEBEĞİYLE İLGİLENMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İstinye Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Kadir Cenk Ulukartal yaptığı şikayette 11 aylık bebeklerine karşı eşinin görevlerini yerine getirmediğini ve bakıcının çocuğuyla ilgilendiğini söyledi. Melis Ulukartal hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini isteyenKadir Cenk Ulukartal, "Bana darp uygulayan, hakaret-tehdit içerikli sözler söyleyen eşimden şikayetçiyim" dedi.

"ALKOL PROBLEMİ VAR"

Melis Ulukartal ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisine şiddet uygulayan eşinin kanuni yaptırımlardan kurtulmak için asılsız beyanlarla bu şikayeti yaptığını ileri sürdü. Olay gecesi Kadir Cenk Ulukartal'ın sarhoş şekilde gelerek vücudunda kanama olacak şekilde kendisine darp uyguladığını belirten Melis Ulukartal, "Evliliğimiz boyunca defalarca şiddet uyguladı. Kendisinin alkol problemi var. Sarhoş geldiğinde 'Neredeydin' diye kendisine sormam üzerine beni darp etmeye başladı" dedi.

DARPTAN KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEYEREK KURTULDU

Eşinin elinden kendisini tuvalete kilitleyerek kurtulduğunu söyleyen Melis Ulukartal, sabah darp raporu aldığını belirtti. Melis Ulukartal, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartarak 10 aylık bebeği ile sokağa atmaya kalktığını ileri sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi'nin oturdukları adresi kendisine tahsis ettiğini belirten Melis Ulukartal, alkol problemi nedeniyle eşi hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirtti.

KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafların şikayetleri üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Çiftin avukatları aracılığıyla 2 ay sonra şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdiği ortaya çıktı. Ancak savcılık, çiftin eylemlerinin eşe karşı işlendiği gerekçesiyle davanın kamu davasına dönüştüğünü belirterek adli tıp raporları, tarafların beyanlarını göze alarak taraflar hakkında birer buçuk yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Çift önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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