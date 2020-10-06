Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor
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Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor

06.10.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:58

Boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını illegal yollarla ele geçirip dava dosyasına delil olarak koymakla suçlanan Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre: Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Boşanma davası sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait olan özel konuşmaları yasal olmayan yollarla ele geçirip CD halinde mahkemeye delil olarak sundu. Bunun üzerine harekete geçen Nagehan Şaşmaz'ın, 11 ayrı ses kaydı ve Whatsapp yazışmalarının 'evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını' belirterek şikayetçi oldu.

"BİLGİSAYARDAN EŞİNİN MESAJLARINI TAKİP ETTİ"

Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz'ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz'dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi. Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.

Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor

TARAFLAR UZLAŞAMADI

Nagehan Şaşmaz'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.

Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor
Haber Yorumları (23)
GIYBETTİN: kurtlar vadisi , kurtlar vadisi pusu, kurtlar vadisi ırak , kurtlar vadisi boşanma
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ADSIZ: karın yada kocan seni aldatıyor bunu mesaj ve görüntülerle sen mahkemeye sunuyorsun ama suçlusun. özel hayatın gizliliği. karı koca arasında özel hayat olmaz.
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6.FİLO: Polat Abi ne mafyalarla, örgütle, baş ettin alayını yok ettin yanan ateş çemberinin içinden geçtin ölmedin, bir kadına eşine yeniliyorsun. Allah önce erkeği yarattı baktı erkek çok mutlu peşine kadını yarattı. Kadın milleti tehlikelidir.
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