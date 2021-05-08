EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI DUYUNCA HASTANEYE KOŞTU, NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
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EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI DUYUNCA HASTANEYE KOŞTU, NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahlı yaşadığı eşinin kaza haberini alınca hastaneye koşan Zehra A. (38), hastanede yatan kocası Levent C. ve yanında ağır yaralanan yaralanan Gamze K.'nın 1 aydır nişanlı olduklarını öğrenince şok yaşadı.

ADANA'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahlı yaşadığı eşinin kaza haberini alınca hastaneye koşan Zehra A. (38), hastanede yatan kocası Levent C. ve yanında ağır yaralanan yaralanan Gamze K.'nın 1 aydır nişanlı olduklarını öğrenince şok yaşadı. Zehra A., 'Levent ile 2017'de düğün yapıp evlendik. Mal varlığım olduğu için resmi nikah kıymak istemedim. Gamze'nin ailesiyle konuştuğumda onlar da şaşırdı. Levent'e acısam mı, üzülsem mi bilemedim. Gamze hanım yaralıymış, acil şifalar diliyorum. O da benim gibi kandırılmıştır" dedi

5 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yolda seyir halinde olan Levent C. yönetimindeki 01 ETL 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, ağaca çarptı. Kazada, Levent C. ile yanındaki Gamze K., yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan Levent C. ve Gamze K.'yı çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent C. ile Gamze K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Gamze K.'nın hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAZA YERİNDE 'EŞİM' DEDİ

Kazada sıkıştığı araç içerisinden çıkartılan Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.'yı eşi olarak tanıttı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.'nın Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı. Polislerin kazayla ilgili soruşturması sırasında Levent C.'nin daha önceden de bir kazaya karıştığı, o kaza sırasında ise yanında Zehra A. isimli bir kadının olduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine ekipler, Zehra A.'yı arayarak Levent C. ile bir bağlantısı olup olmadığını sordu. Zehra A.?nın polislere Levent C. ile dini nikahlı olduğunu ve 4,5 yıldır beraber yaşadıklarını söylemesi üzerine ekipler, eşinin trafik kazası geçirdiğini ve hastanede olduğu bilgisini paylaştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI; 1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

Hastaneye gelen Zehra A. haberlere yansıyan ve araç içerisinde bulunan Gamze K.'nın imam nikahlı eşinin yakını olduğunu düşünüp, durumunu sordu. Hastane görevlileri yaralı kadının yakınlarının dışarda olduğunu söylemesi üzerine asıl gerçek ortaya çıktı. Zehra A., Gamze K. isimli kadının ailesiyle görüştüğünde büyük bir şok yaşadı. Ailesi Zehra A.?ya Gamze K. ve Levent C.'nin 1 ay önce nişanlandığını söyleyerek, nişan fotoğraflarını gösterdi.

'KADIN DA BENİM GİBİ KANDIRILMIŞ'

Zehra A. mal varlığı olduğu için 2017'de tanışıp, evlendiği Levent C. ile resmi nikah kıymadığını kaydetti. Gamze K.'nın da kandırılmış olabileceğini anlatan Zehra A., "Hastanede Levent'e acısam mı üzülsem mi bilemedim. Ben haberlerde Levent C. ve Gamze C. yazınca şok geçirdim. Gamze hanım yaralıymış acil şifalar diliyorum. Kadınla hiçbir sorunum yok. Kadın da benim gibi kandırılmıştır. İnşallah önünü görür ve benim gibi hayatını mahvetmez?? dedi.

'ÇALIŞIYORUM' DİYEREK YALAN SÖYLEMİŞ

Eşiyle 1 aydır sıkıntılar yaşadığını aktaran Zehra A., "3 aydır çalışmayıp boş geziyormuş. Bana çalıştığını söylüyordu. Sürekli evi terk ediyordu. Para istediğimde zora gelemiyordu. Biraz sıkıntılarımız olsa da 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk. TIR şoförlüğü yaptığı için Gaziantep Nizip'te çalıştığını söylüyordu?? diye konuştu.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI DUYUNCA HASTANEYE KOŞTU, NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI DUYUNCA HASTANEYE KOŞTU, NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI DUYUNCA HASTANEYE KOŞTU, NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI DUYUNCA HASTANEYE KOŞTU, NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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