Eşinin düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla atölye kurdu Van Erciş ilçesinin Ulupamir mahallesinde yaşayan Rahat Cevher, 2 yıl önce eşinin kendisine düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla tekstil atölyesi kurdu.

Van Erciş ilçesinin Ulupamir mahallesinde yaşayan Rahat Cevher, 2 yıl önce eşinin kendisine düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla tekstil atölyesi kurdu. Atölyedeki makina sayısını 4'e çıkaran ve 3 ev hanımına iş imkanı sunan Cevher, Kırgızların yöresel kıyafetlerini dikerek aile bütçesine büyük katkı sağlıyor.

Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de Türkiye'ye getirilen ve Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türklerinden Rahat Cevher'in (33), diktiği yöresel kıyafetler, büyük ilgi görüyor. Eşini 4 yıl önce kaybeden Beşir Cevher'le 2 yıl önce evlenen Rahat Cevher, eşinin düğün hediyesi olarak kendisine aldığı dikiş-nakış makinasıyla yöresel kıyafetler dikmeye ve bunları satarak güvenlik korucusu olan eşine destek olmaya başladı.

SİPARİŞLERE YETİŞEMEYİNCE 3 MAKİNE DAHA ALDIKısa sürede işlerini geliştirip, büyüten Cevher, siparişlere yetişemeyince 3 makina daha alarak, evinin bahçesine küçük bir tekstil atölyesi kurdu. Mahalledeki 3 kadına da iş imkanı sunan Cevher, ürettiği yöresel kıyafetlerle hem büyük ilgi görüyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İşini severek yaptığını anlatan Cevher, "Kurduğum atölyeden, işimden ve yaptığım işten büyük mutluluk duyuyorum. Köyümüzde evlilik yapan çiftler gelip, bize sipariş veriyorlar. Ayrıca yanıma gelen kadınlara da işi öğretip harçlık veriyorum" dedi. 'İŞİMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'Kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını da anlatan Cevher, "Atölyede kırk parça, şapka, yastık kılıfı, çeyiz malzemeleri ve Kırgız yöresine ait kıyafetler dikiyoruz. Bunu yaparken kendi kültürümüzü de kıyafetlerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Eşim ve üniversite öğrencisi olan oğlum da atölyede bana yardım ediyor. Beraber el birliğiyle çalışıp, işimizi daha da büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL