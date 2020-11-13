20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
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20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş

13.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:15
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş

İZMİT'te boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı da bulunan Veysel Özkan (54), dün gece yarısı tartıştığı eşi Serap Özkan (44) ve oğlu Suat Özkan'ı (26) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

İZMİT'te boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı da bulunan Veysel Özkan (54), dün gece yarısı tartıştığı eşi Serap Özkan (44) ve oğlu Suat Özkan'ı (26) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Katliamı yapan Veysel Özkan'ın dayısı Hasan Kazdal, "Yeğenim 20 gün önce bana gelini öldüreceğini söyledi. Gece kapıyı kırıp içeri girdikten sonra hepsini öldürmüş" dedi.

Gece saatlerinde, İzmit Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta Veysel Özkan, boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşi Serap Özkan'ın yaşadığı eve giderek konuşmak istedi. Bir anda tartışmanın büyümesi üzerine Veysel Özkan yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Önce eşi Serap Özkan'ı, ardından oğlu Suat Özkan'ı ateş edip öldürdü. Ardından da kendini vurarak yaşamına son verdi.

'BANA ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'Veysel Özkan'ın dayısı Hasan Kazdal, "Eşiyle konuşmuyorlardı. Kadın annesinin yanında oturmaya başlamıştı. Veysel'in babası Artvin'de hastalandı. Oraya gidip babasına baktı. Birkaç ay orda kaldı. Bu arada araları açıldı. Eşi "Niye bırakıp bizi gitti" diye kızıyordu. Karısı memlekete gitmedi. Daha sonra Veysel gelip yalvardı. Araya kardeşini koydu ikna etmek için. Kadın "Gitmem, gitmem" dedi ve 20 gün önce bana Veysel gelip "Dayı öldüreceğim onu. Gelmezse öldüreceğim" dedi. Ben de, 'Öyle şey olmaz, aklından çıkar onu' dedim. 'Kadın seni istemiyorsa boşan o zaman. Uzaklaşma kararın var, ne gelip gidiyorsun' dedim. Kadın şikayetçi oldu. Veysel otomatik silah alıp gelmiş. Kapıyı kırıp içeri girmiş ve büyük oğlu da buradaydı. Oğlunu, karısını ve daha sonra da kendisini vuruyor." dedi.'KIZ BOŞANMAK İSTİYORDU VE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI'

Veysel Özkan'ın akrabası Lütfiye Yıldırım, "Evde yatıyorduk o sırada. Bir ses duyup dışarı çıktık ve baktım ki dışarıda polisler var. Kulaklarım ağır işittiği için silah sesini duymadım. Hepimiz çok üzüldük komşumuzdu. Vuran da görümcemin oğluydu. Kız boşanmak istiyordu ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Herhalde gece gelip barışalım dedi. O da barışmayınca gelip vurdu. Bir de oğlu var 26 yaşında üniversite mezunu. Yazık oldu. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.


20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş
20 gün önce eşini öldüreceğini söylemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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