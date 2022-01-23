Eşini sokakta öldüren zanlı, 55 saatlik kamera kaydı incelemesiyle yakalandı

Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, başına isabet eden 6 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçarak, izini kaybettirdi. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşuları, Elif Turan'ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elif ve Kamil Turan çiftinin 2016 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi. O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı. Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, 'Anne' diye seslenince bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Rükiye Tülay'ın eşiyle ayrılmasında Kamil Turan'ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği ortaya çıktı. Bu olay sonrasında Edremit'e taşınan çiftin geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı.