Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

22.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:16

KAYSERİ'de, eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Çay (35) hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 7 Ekim'de, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi olan, oto lastik tamircisi Mustafa Çay hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde, eşinin dışarı çıkmasını bekledi. Cevahir Çay da 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Bu sırada Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek, iddiaya göre, konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçağı Cevahir Çay'a sapladı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralı kadına yardım etmek istedi; ancak Mustafa Çay, elindeki bıçakla eşinin başında bekleyip, kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polisler, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Cevahir Çay ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Çay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KAÇ DEFA BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Mustafa Çay hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Çay için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede Mustafa Çay'ın, "Eşim beni aldatıyordu. 1 gün önce de bu konu yüzünden tartıştık. Olay günü de otobüs durağında, 'Doğru söyle beni aldattın mı? Aldattıysan boşanırız' dedim. O da 'Lanet olsun, aldattım, başkasını seviyorum' dedi sonra da bana ve çocuklarıma küfretmeye başladı. Kendimi kaybettim. Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA