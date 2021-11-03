Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan (40) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olay, geçen eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ebru Gürcan (34), geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati Gürcan, eşinin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. Çift, 14 yaşındaki kızları D.'nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, Necati Gürcan ise olay yerinden kaçtı. Annesini yaralı olarak gören D., çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan Necati Gürcan, görüntüsünü çeken gazetecilerin, 'Eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna, "Cinler yüzünden" diyerek cevap verdi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gürcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Necati Gürcan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.