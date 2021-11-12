Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIOrdu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
KORGAN, ORDU (DHA) - TUTUKLANDI
Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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