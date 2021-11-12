Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (2)

TUTUKLANDIOrdu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KORGAN, ORDU (DHA) - TUTUKLANDI

Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Son dakika gündem: Sudan'da askeri müdahale sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

Son dakika gündem: Sudan'da askeri müdahale sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title