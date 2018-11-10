Cani Koca, Eşini Kucağında Çocuğu Varken Başından Vurdu
Diyarbakır'da işsiz koca, sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşini kucağında çocuğu varken tabancayla 4 kez ateş ederek başından vurdu. Olaydan sonra kaçan cani koca, polis tarafından yakalandı.
Diyarbakır'da işsiz Ömer Serdar İ. (32), sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Rabia Senar İ.'yi (27), kucağında çocuğu da varken tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Daha önce çalıştığı özel hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Rabia Senar İ. yoğun bakıma alındı. Olaydan sonra kaçan Ö.S.İ., polis tarafından yakalandı.
ART ARDA 4 KEZ ATEŞ ETTİ
Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Zümrütkent Sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi önünde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Serdar İ. ile eşi Rabia Senar İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kucağında çocuğu bulunan Rabia Senar İ. ile eşi arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Ömer Serdar İ. üzerindeki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu. Genç kadın, kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalıştı. Ancak, Ömer Serdar İ. art arda 4 kez ateş ederek Rabia Senar İ.'yi yaralayıp kaçtı. Rabia Senar İ. kanlar içinde yere düşerken, çocuğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın çevredekilerin çağırdığı ambulansla, daha önce hasta danışmanı olarak çalıştığı özel hastaneye kaldırıldı. Mermilerden birinin kadının sağ kulağının arkasına isabet ettiği öğrenildi. Bir çocuk annesi Rabia Senar İ., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Rabia Senar İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çocuğun ise yakınlarına teslim edildiği belirtildi.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçan Ömer Serdar İ., polis ekipleri tarafından Şanlıurfa yolu üzerindeki uygulama noktasında, saldırıda kullandığı 7.65 mm tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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İnsan olmak zor birşey,herkes olamıyor işte...Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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BİR ÜLKEDE YOKSULLUK ARTAR HAYAT VE ÇALIŞMA ŞARTLARI ÇOK AGIRLAŞIR VEDE KÖTÜLEŞİRSE O ÜLKEDE YAŞAYAN İNSANLARDA BUNALIR VEDE KÖTÜLEŞİR.MAKSİM GORKİCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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yeter artık genç bir ANNE YAZIK DEGİLMİ AİLENİN NE OLDUGUNU BİLMİYORSANIZ EVLENMEYİN ELBET ZORLUKLAR OLUR HAYAT BUCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Teksasda bu kadar günahsiz insanlar ölmüyorlardi hem bu kadar insanlar vurulmuyorlardi hem serif vardi ondan sonra katilleri idam edip asip temizlik yaparlardi bizde elini kolunu sallayip disarda silahla geziyorlar nerde adalet bakaniCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALLAH ŞİFA VERSİN sevmiyorsan boşa neden vurmak niye en AGIR cezayı almalı yeterr kadınları bitirdinizCevap Yaz 10 Yayından Kaldır