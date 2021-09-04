Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefondan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası
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Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefondan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası

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Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ı 3 çocuğunun önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Ali Alkılınç'ın cinayet öncesinde akıllı telefonundan "Aldatan eşi öldürmenin cezası", "Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Elazığ kent merkezi Rızaiye Mahallesi'deki bir apartmanın 3'üncü katında 9 Haziran 2020'de meydana gelen olayda Ali Alkılınç (40), gece geç saatlerde boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ı 3 çocuğunun önüde öldürdü. Ali Alkılınç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, öldürülen Aslıhan Kılınç'ın ise eski eşinden tehdit ve hakaret suçlarından dolayı 7 defa şikayetçi olduğu bu şikayetlerin 3'üne ise dava açıldığı ortaya çıktı. Ayrıca cinayetin Ali Alkılınç'ın eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifadesi alındıktan 4 gün sonra işlendiği de öğrenildi.

"CEZAİ EHLİYETİ YOKTUR" RAPORU VERİLDİ

Hürriyet Gazetesi'nden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Ali Alkılınç, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi akıl sağlığının tespit için Ali Alkılınç'ı hastaneye sevk edildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde muayene edilen Alkılınç'a 'sanrısal bozukluk' teşhisi konuldu ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtildi.

KAYINBİRADERİNİ YARALAYINCA RAPORA İTİRAZ EDİLDİ

Aynı hastane, Afyonkarahisar'da kayınbiraderini yaraladığı için bir kez daha muayeneye gönderilen Ali Alkılınç için verdiği 21 Mart 2021 tarihli raporunda, sanığın cezai ehliyeti bulunduğu yönünde görüş bildirdi. Bu rapor üzerine Aslıhan'ın öldürüldüğü davadaki rapora itiraz edildi.

Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefonundan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası

"ALDATAN EŞİ ÖLDÜRMENİN CEZASI" ARAMASI

Mahkeme heyeti, Ali Alkılınç'ın cep telefonunu da bilirkişiye göndererek incelenmesini istedi. Bilirkişinin mahkemeye gönderdiği raporda, Ali Alkılınç'ın olaydan 3 ay önceki süreçte telefonundan "Aldatan eşi öldürmenin cezası, aldatma mesajları, şizofren nedir, hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur, binaya nasıl tırmanılır" ifadelerini arattığı anlatıldı.

Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefonundan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası

Raporda, Ali Alkılınç'ın ziyaret ettiği internet sitelerinde yer alan "Karısını 32 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan yasak aşk iddiası" başlıklı haber ile "Akıl hastalığının ve zayıflığının ceza ehliyetine etkisi" başlıklı makaleler de dikkat çekti.

Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefondan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası
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Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefondan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası - Haberler
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