Eşini bıçaklayarak öldüren kişinin cinayetten önce camlara "Yuvana dön, yoksa af yok" yazısı yazmış

Denizli'de Erkan Sivrikaya boşanma aşamasında olduğu Meral Sivrikaya ile konuşmak için kızının evine gitti. Eve giremeyen Sivrikaya 6 katlı binanın çatısına çıkarak iple 5. kattaki kızının evine girdi. Burada eşi ile tartışan Erkan Sivrikaya, kadını defalarca bıçakladı. Sivrikaya'nın cinayetin ardından, "Oh be, namusumu temizledim" diye bağırdığı belirtilerken, evin camlarına "Evine dön, namus, yuvana dön, yoksa af yok" şeklinde yazılar yazması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz'ın evine yerleşti.

İP SARKITARAK BALKONA GİRDİ

Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz'ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.

"OH BE NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya'yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10'nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı. O sırada evden kaçmaya çalışan katilin, "Oh be, namusumu temizledim" diyerek bağırdığı öğrenildi. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya'yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya'ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.

EVİN CAMINA YAZILAR YAZDI: EVİNE DÖN, NAMUS

Öte yandan Sivrikaya'nın 6. kattaki dairenin balkonda bulunan her iki cama da "Evine dön, namus, yuvana dön, yoksa af yok" şeklinde eliyle yazılar yazması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek