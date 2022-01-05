EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ - Haberler
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EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, 4 çocuk annesi eşi Ülviye Yüksel'i (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Yüksel (33), mahkemece tutuklandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 4 çocuk annesi eşi Ülviye Yüksel'i (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Yüksel (33), mahkemece tutuklandı. Ali Yüksel'in, ifadesinde, 'Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm. Kendime hakim olamadım, bıçakladım' dediği öğrenildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak'ta bulunan apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Ali ve Ülviye Yüksel çifti arasında tartışma çıktı. Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Yüksel, mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Yüksel, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi süren Yüksel'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan Ali Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Yüksel, tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Yüksel'in, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını belirterek, 'Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım' dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI, 'EVDE HALÜSİNASYON GÖRDÜM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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