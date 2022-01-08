Son dakika: Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış

ANKARA (DHA) - Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış

ANKARA'da eşi Funda Koyuncu'yu (35), 15 bıçak darbesiyle öldüren Recep Koyuncu'nun (39), olayın ardından apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırdığı ortaya çıktı. Funda Koyuncu'nun amcası Atalay Yağcı, "Yeğenim eşi tarafından hunharca katledildi" dedi.

Olay, dün Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşine iftirada bulunduğu öne sürülen Recep Koyuncu, bu neden evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Koyuncu, daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Funda Koyuncu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, Recep Koyuncu ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Mehmet Buyruk, "Ben olay anında hiç ses duymadım. İkisi de iyi insanlardı. Oğlan işinde gücündeydi. Hiç sorun yaşadıklarını duymamıştık. Yaklaşık 15 yıldır burada oturuyorlar. Olayı gerçekleştirdikten sonra apartmanda 'eşimi öldürdüm' diye bağırmış. Ondan sonra komşu dışarı çıkmış ve polisi aramış. Adam da kaçmadı, burada bekledi. Hatta kızın ailesini aradı, 'kızınızı öldürdüm, buraya gelin' demiş. Daha sonra polisler geldi onu götürdü" diye konuştu.