Eşine hayatının en anlamlı hediyesini verdi

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk (39), 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk'e (52) doner olup, İzmir'de yapılan operasyonla hayat hediyesi verdi. Eşinden hayatının en anlamlı, en güzel hediyesini alan Kuzey Öztürk, "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu" dedi ve herkese organ bağışı yapma çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 11 yaşında 'Umut' isminde bir çocuk babası Kuzey Öztürk, geçen temmuz ayında sarılık şikayetiyle doktora gitti. Ancak, sorunun basit olmadığı ortaya çıkınca Öztürk, tanı ve tedavi için eşi Filiz Öztürk ile İzmir'e geldi. İzmir'deki Kent Hastanesi'nde Öztürk'e siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edildi. Hem siroz hem de karaciğer kanserine kesin tedavi olarak nakil önerildi. Nakil gündeme gelince hiç düşünmeden 17 yıllık eşine donör olmak isteyen Filiz Öztürk'ün tetkikleri yapıldı. Uygun olduğu belirlenince de çift, oluşturulan ekip tarafından ameliyata alındı. Nakil başarıyla gerçekleşti.

Kuzey Öztürk de "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Çünkü eşim bana en güzel, en kutsal hediyeyi verdi. Böylesine değerli bir hediyeyle hayat buldum. Ancak benim kadar şanslı olmayan hastalar var. Vericileri yok ve kutsal bağış bekliyorlar. Organlar toprak olmasın, hayat versin istiyoruz. ve herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.