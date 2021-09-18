EŞİNE AŞI TAVSİYESİNDE BULUNDU AMA KENDİSİ OLMADI; YOĞUN BAKIMA YATIRILDI

KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören mali müşavir Fevzi Yıldırım (40), küçük yaşlarda zatürre geçiren eşine, "Aşı ol, seni çok etkiler" diye tavsiyede bulunduğunu, koronavirüs olan eşinin hastalığı ayakta atlattığını, kendisinin ise bugün yarın giderim diyerek aşı olmayı ertelediğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Kocaeli'de yaşayan mali müşavir Fevzi Yıldırım, koronavirüs olması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Fevzi Yıldırım, Mart ayında kendisinin aşı olması gerektiğini, ancak kendisinin bugün yarın giderim diyerek aşı olmayı ertelediğini söyledi. Aşı olan eşinin hastalığı evde karantina ile atlattığını belirten Yıldırım, "Normalde bana aşı takvimine göre Mart ayında aşı çıktı. Ama ben aşı olmayı bugün giderim yarın giderim derken erteledim. Gidip aşı olmadım. Daha sonra Temmuz ayında eşim bir doz Biontech aşısı oldu. Ama ben yine aşı olmadım. Eşim koronavirüse yakalandı Ağustos ayının sonunda. O Biontech aşısı olduğu için tek doz ayakta atlattı." dedi.

TEK DOZ AŞI OLAN EŞİ HASTALIĞI ATLATTI

Koranvirüsün eşinden bulaştığını tahmin ettiğini ifade eden Yıldırım, "Ben muhtemelen eşimden kaptım ama belirtileri 6 gün sonra ortaya çıktı. İlk önce terleme ile çıktı. Ama sağlık kuruluşuna gitmekte de bir 4-5 gün gecikme oldu. Bu süreçte hastalık ilerleyip ciğerlerime inmiş duruma geldi. Dolayısıyla da durumum ağırlaştı. Aşı olmamamın pişmanlığını yaşıyorum. Buradan da ısrarla herkese sesleniyorum, aşı olun sevdiklerinizi ve kendi hayatınızı koruyun. Eşim bir doz Biontech olmasına rağmen ayaküstü hastalığı atlattı sadece ev karantinasıyla olayı tamamladı. O küçükken zatürre geçirmiş ben ona, "Aşı ol, seni çok etkiler" dedim. Görüyorsunuz o aşı oldu, tam tersi ben daha fazla etkilenmiş oldum." diye konuştu.

'BENİM YAPTIĞIM HATAYI YAPMASINLAR'

Nefes almanın öneminin ne kadar önemli olduğunu anladığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnsan bir nefes almanın dünyaya bedel ne kadar önemli olduğunu anlıyor gerçekten. Dünya malı olsun, yaşam olsun, başka şeyler olsun bunların hiçbir önemi yok. Sağlıklı olmak, sağlıklı bir nefes alabilmek o kadar önemliymiş ki bunun kıymetini bir kez daha anladım. İnsanlara şunu tavsiye ediyorum; mutlaka aşı olsunlar ve ilk belirtilerinde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar. Benim bireysel olarak yaptığım hata hem de bir sürü insanın yaptığı hata sadece ve sadece ihmalkarlık oldu. Buradan herkese çağrıda bulunuyorum en kısa sürede en yakın zamanda bir dakika bir saniye bile geçirmeden bu mutlaka aşı olun."