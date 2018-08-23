Eşinden Yadigar Kayıp Alyansa Taksiciler Sayesinde Kavuştu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, bir takside unutulan cüzdanı sahibine ulaştırmak için iz sürdü. İçinde sadece altın alyans, bir miktar para ve not kağıdı bulunan cüzdanın sahibine uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı. 15 gün önce kaybettiği 45 yıllık eşinin hatırası alyansı gören Mualla Öztaş, duygu dolu anlar yaşadı.

Taksilerde unutulan eşyalar için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında yoğun mesai harcanıyor. Bu amaçla özel bir ekip görev alıyor, eşyaları sahiplerine ulaştırmak için adeta dedektif gibi iz sürülüyor. Bunun bir örneği daha yaşandı. Taksici İrfan Kartal'ın aracında cüzdan unutuldu. Duyarlı şoför, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına teslim etti. İçinde sadece altın alyans, bir miktar para ve not kağıdı vardı. Emekli emniyet amiri olan Genel Sekreter Mesut Yılmaz, kağıttaki bilgilerden yola çıkarak 64 yaşındaki Mualla Öztaş'a ulaştı. 15 gün önce kaybettiği 45 yıllık eşi Şerafettin Öztaş'tan hatıra alyansın bulunduğunu öğrenen yaşlı kadın, bu sürpriz karşısında mutluluğa boğuldu.

"Dualarım kabul oldu"

Başkanvekili Erkan Özkan'dan cüzdanını teslim alan Mualla Öztaş, alyansı tekrar görünce duygulandı. İki çocuk annesi Öztaş, "Eşimin ölümünün acısına ondan yadigar yüzüğün kaybolması da eklenmişti. Bulunması için çok dua ettim. Tekrar kavuşacağıma yürekten inanıyordum, dualarım kabul oldu. Ne kadar teşekkür etsem ve şükretsem az" dedi. - İZMİR