Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu
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Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel'le çıktıkları tatil, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Eşi, eşinin eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşiyle beraber tatil yapan Can Bonomo sessizliğini bozarak, "Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız" dedi.

01.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:36

Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bartu Küçükçağlayan-Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu. Can Bonomo, gazetecilerin gündeme bomba gibi düşen tatille ilgili sorusunu yanıtladı.

"BARTU BENİM ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Muhabirin, "Birlikte tatil yapmanız çok eleştiri aldı, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Can Bonomo şunları söyledi:

"Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz, böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden..."

Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo sessizliğini bozdu
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo sessizliğini bozdu
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo sessizliğini bozdu
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu
Haber Yorumları (4)
KADİR: Recep İvedikte bir sahne var: Hocam gördüm ama senin gibi genişini gömedim diyor :D
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HALK: Madem senin çok sevdiğin arkadasin onun eski sevgilisiyle nasil evlendin hiç normal değil beraber tatil yapmanız
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LEYLA: Sasirmadim desem yalan olur !
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