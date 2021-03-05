Eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal'ın dükkanı boşaltıldı

ESKİŞEHİR'de, eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından eşi ve 4 yaşındaki çocuğu ile bıçaklanarak öldürülen İlkay Tokkal'ın (42), oğlu Doruk'un ismini verdiği dükkanı, yakınları tarafından kiralanmak üzere boşaltıldı.

ESKİŞEHİR'de, eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından eşi ve 4 yaşındaki çocuğu ile bıçaklanarak öldürülen İlkay Tokkal'ın (42), oğlu Doruk'un ismini verdiği dükkanı, yakınları tarafından kiralanmak üzere boşaltıldı. Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal sosyal medyada ölen oğlunun fotoğrafını paylaşarak, doğum gününü kutladı.

?Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal'ın eşi Emel ve oğulları Ali Doruk, 18 Şubat günü eski iş ortak Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetlerin ardından katil zanlısı Boğa yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma hala devam ederken, İlkay Tokkal'ın işlettiği ve oğlu Doruk'un adını taşıyan cep telefonu dükkanı yakınları tarafından boşaltıldı. Dükkan camlarına ise 'kiralık' ilanları yapıştırıldı.

ÖLEN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bedriye Tokkal, cinayete kurban giden oğlu İlkay ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı. Anne Tokkal fotoğrafın altına "Sevginin kalbimizden hiç çıkmadığı canım oğlum. Bugün bir yaşına daha giriyorsun ama bizsiz annem. Unuttuğumuzu sanma sakin hiç unutur muyuz canim oğlum. İnsan en büyük mutluluğunu nasıl unutabilir? Olduğun gün doğduğun gibi güzeldin. Benim nur yüzlü meleğim doğum günün kutlu olsun mekanın cennet olsun inşallah" yazdı. Çok sayıda kişi de aileye yeniden baş sağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN