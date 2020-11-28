Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık...

28.11.2020 02:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:53

Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık bebeğini bıraktı Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Cemile Nur Acar (23), 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti.

Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık bebeğini bıraktı

BİLECİK - Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Cemile Nur Acar (23), 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti. Genç anne geride gözü yaşlı annesiyle bir de 10 aylık erkek bebek bıraktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te 2019 yılında dünya evine giren ve geçimsizlikten dolayı boşanma davası süren Onur- Cemile Nur Acar aralarındaki başka bir husumetten kaynaklanan ceza davası için 16 Kasım günü Bilecik Adliyesine gittiler. Görülen dava sonrası Cemile Nur Acar babası Abdullah Duman ile adliye çıkışı Cumhuriyet Meydanında Onur Acar ile karşılaştılar. Yaşanan bir tartışma sonrası Onur Acar yanında bunulan av tüfeğiyle baba kızın üzerine kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan baba kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen olay günü baba Abdullah Duman kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Cemile Nur Acar ise, Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilmişti.

12 gündür yaşam savaşı veriyordu

Eskişehir Tıp Fakültesinde tedavi altında bulunan genç anne Cemile Nur Acar 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç anne geride gözü yaşlı bir anne bir de 10 aylık bebeğini bıraktı.

Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık...
Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık...
Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık...
Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti
Son dakika gündem: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Pekcan'ın 89 yaşında hayatını kaybeden annesi İhsan Kadaifci'nin cenazesine katıldı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Pekcan'ın 89 yaşında hayatını kaybeden annesi İhsan Kadaifci'nin cenazesine katıldı
Gençler 6 ayda iş sahibi olacak
Gençler 6 ayda iş sahibi olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Meral Akşener
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Demet Akalın Ariana Grande
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık... - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 02:53:04. #1.14#
title