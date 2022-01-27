Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? - Haberler Magazin
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ece Erken'in ölüm haberinden sonra yıkıldığını anlatan arkadaşı Bircan Bali, "Ece'ye ulaşamıyorum ama annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberini aldıktan sonra yıkılan ve sakinleştiricilerle ayakta duran Ece Erken ise evinde kendine gelmeye çalışıyor.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali ise yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini alınca sarsıldıklarını söyleyen Bircan Bali, "Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok" dedi.

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de yaralandı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü'nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Bircan Bali, Ece Erken, Magazin, Haber

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Yorumlar (4)

Leda Gözübüyükoğlu:

Bu habere gülme emojisi bırakanlar insanlığınızdan utanın!!

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Leda Gözübüyükoğlu:

Hektor: Her habere girip yorum yapmıyorum. Her yorumları da okumuyorum. Denk gelip şaşırdığım için yorum yaptım.. Sizin gibi her yoruma bir cevap verme gibi zorunluluğum yok!

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Hek Tor:

Dogru degil tabii de Fatma Girik"in ölüm haberlerinde trollerin yazdiklarina karsi da bu kadar duyarli miydiniz? Yoooo, zira hepsine tek tek, bastan asagiya taradim, haberlerin hicbir haberde RÜMUZLARINIZI ve yorumlarinizi göremedim....

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