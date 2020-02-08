Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış

08.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:15

Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, önceki gün akşam erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

"BABAM KAFASINDA BİR ŞEYLER KURMUŞ"

Şeyma Yıldız'ın ağabeyi İlhami Yıldız, cinayetin ardından suskunluğunu bozdu. Babasının hastalığı nedeniyle böyle bir şey yaptığını ileri süren Yıldız, "Benim babam çocuklarına çok şefkatli biriydi. Hiçbirimize 'öf' bile demedi babam. Babam gurbete gider, gitmeden Şeyma'nın yanına yatar, yarım saat sonra işine giderdi. Şeyma'yla çok konuşurdu, birbirlerine çok düşkündüler. Babamın 15 yıldan fazladır panik atak rahatsızlığı vardı. Biz önce Orta ilçesinde oturuyorduk, o zamanlar ilaçlarını kullanıyordu. Birkaç yıldır Çubuk'tayız. Son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyordu. Panik atak ilerlemiş. Geçen hafta da bir video izlemiş. Oradaki kızı Şeyma'ya benzetmiş. Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi. Bu olayı bilinçli olarak yapacak biri değil. Kendi yavrularına değil düşmanına bile kıyamaz. Köyümüzde herkese sorun, bir kişi 'kötü' demez babama" diye konuştu.

'ŞEYMA'NIN ÜZERİNE ÇOK DÜŞERDİ'

İlhami Yıldız, babasının hastalığının ilerlediğini söyleyerek "Hastalığı artık şizofreniye çevirmeye başlamış. Karakoldaki ilk ifadeleri de onu gösteriyor. Ne yaptığını ne söylediğini bilemiyor. Şeyma'ya yaptığının bir gün sonra farkına varmış. Hastalığı ilerlemiş. İlaçlarını kullanmadığının farkına varamadık. Uzun zamandır kullanmamış ilaçlarını. Beni günde bir kere arıyorsa Şeyma'yı on kere arardı, 'ne yapıyorsun, nasılsın' diye. Çok üstüne düşerdi. Şeyma, bir erkek arkadaşı olduğunu önceden babama söylemiş. 'Tamam kızım getir tanışalım' demiş. Sonra Şeyma, ayrıldığını da söylemiş, babam da 'olur kızım' demiş. Şakasına 'getirecektin tanışacaktık' falan demiş. Her şey çok normaldi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası Harun Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

Kaynak: DHA