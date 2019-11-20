Eşi ile yasak aşk yaşayan şahsın oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

20.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:38

Kayseri'de boşanmadan önce eşi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği şahıs ve 16 yaşındaki oğlu ile kavga eden, kavgada çocuğu öldüren, şahsı da yaralayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "O çocuğun ölümüne ben sebep olsam da çocuğun asıl katili babası ile eski eşimdir" dedi.



7 Ağustos'ta Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda Hüseyin U.(50) ile Kemal A.(44) ve oğlu Ahmet E.A. (16) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin U., yanında bulunan bıçakla Ahmet E.A.'yı ve Kemal A.'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Ahmet E.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin U.'yu yakaladı. Hüseyin U. tutuklandı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hüseyin U.(50), mağdur Kemal A. ile avukatlar hazır bulundu.



'Eşim ile yasak aşk yaşadıklarını öğrendim'



Terzilik yaptığını söyleyen sanık Hüseyin U. cinayet öncesi yaşananları mahkemede şöyle anlattı: "S.K. isimli kadın benim resmi nikahlı, 22 yıllık eşim olur, 3 çocuğumuz vardı. 2018 yılında boşandık. Durumumuz iyi olmasına rağmen eşim olan o kadın çalışmak istedi, çalışırken bana kendisine araba almamı istedi. Ben borç harç, kredi ile kendisine araba aldım. Araba aldıktan 3 gün sonra bana boşanma davası açtı. Ayrı yaşamaya başladık. Beni eşimin bir akrabası arayarak, Kemal A. isimli bir erkek şahıs ile Bolu'da bir otel odasında kaldıklarını söyledi. Bunu eşime sorduğumda 'ben istediğim gibi yaşar, istediğimle gezerim' dedi. Bu arada halen resmi olarak evliydik, eşimin bu şahsı ile yasak aşk yaşadıklarını öğrendim ve 2018'de anlaşmalı boşandık, S.K. isimli eşim Kemal A. ile birlikte yaşamaya başladı. 2019 yılı 3. ay içerisinde ikametteki eşyaları Kemal A. ile boşalttılar, ben bu duruma kızdım ve aramızda husumet oluştu."



'Bayram nedeniyle bıçak almıştım'



Cinayetten bir gün önce Kemal A. ve oğlu Ahmet E. A. ile halk otobüsünde karşılaştıklarını ve birbirleri ile yumruklaştıklarını söyleyen sanık Hüseyin U. cinayet gününü de şöyle anlattı: "Kemal A. benim namusumla oynadığı için ve beni bir gün önce kışkırttıkları için olay günü yine halk otobüs ile çarşıya indim. Yaklaşan bayram nedeniyle bıçak almak için bıçakçıların bulunduğu bir esnaftan bıçak aldım. Kahvaltı yapmak için yer arıyordum, o sıra karşımda Kemal ve oğlunun bana doğru koştuğunu gördüm. Kemal'in elinde sopa vardı. Kemal bana sopa ile saldırınca ben de poşet içerisindeki bıçak ile rastgele salladım. Kemal elindeki sopa ile koluma ve yüzüme vurdu. Ben de bıçağı rastgele sallıyor ve bana saldırmalarını engelliyordum. Kemal benim üzerime gelmeye devam edince ben de oradan uzaklaştım, ben kaçarken Kemal'in oğlu yerde yatıyordu, yaralandığını düşündüm ve karakola giderek bir kişiyi yaraladığımı söyledim. Bıçağı yolda bir çöp kutusunun içerisine attım. Kendimi savunmak için bıçak kullandım" dedi.



'O çocuğun asıl katili babasıdır'



Tutuklu sanık Hüseyin U. yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyleyerek, "O çocuğun ölümüne ben sebep olsam da o çocuğun asıl katili babası Kemal ile eski eşim S.K.'dır. Ben de beni yaralayan Kemal A.'dan şikayetçiyim" dedi.



Hem olayda yaralanan hem de oğlu öldüğü için şikayetçi olan Kemal A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen S.K. isimli kadın da eski eşi Hüseyin U.'nun kendisini de öldürmek istediğini söyleyerek eski eşinden şikayetçi oldu.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı gelecek haftaya ertelerken, tutuklu sanık Hüseyin U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA