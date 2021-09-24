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ESEV ve ESGEV KURSLARIMIZDA DERS ZİLİ ÇALDI

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ESEV ve ESGEV KURSLARIMIZDA DERS ZİLİ ÇALDI

Eklenme tarihi 24 Eylül 2021ABONE OL ESEV ve ESGEV KURSLARIMIZDA DERS ZİLİ ÇALDI Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ile Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV)'nde yeni dönem başladı.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 24 Eylül 2021

ABONE OL ESEV ve ESGEV KURSLARIMIZDA DERS ZİLİ ÇALDI Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ile Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV)'nde yeni dönem başladı. Öğrencilere okul dışındaki zamanlarını daha verimli geçirme imkanı sağlayan, okulda gördükleri derslere takviye derslerin yanı sıra hemen hemen her konuda rehberlik hizmeti de veren bilgi evlerinde, 7-14 yaş aralığında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim alabiliyor.

Bunun yanı sıra 4-6 yaş arası çocuk etkinliklerinden de yararlanabiliyor. 51 branşta eğitim verecek Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ise online eğitimlerini yüz yüze gerçekleştiriyor. Kurslara ilginin hayli yoğun olduğu ESEV'de eğitimler uzman sanat eğitmenleri tarafından veriliyor.

İSTANBUL'UN SANAT AKADEMİSİ ESEV Sadece Esenler'den değil, tüm İstanbul'dan gelen öğrencilerle İstanbul'un sanat akademisine dönüşen ESEV, pandemi nedeniyle online olarak verdiği ücretsiz sanat derslerine artık yüz yüze eğitim düzeninde devam ediyor.

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren ESEV'de bağlamadan kemana, diksiyondan fotoğrafçılığa, el ve geleneksel sanatlar ile pek çok dalda eğitimler veriliyor. Eğitimler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

HEMEN HER BRANŞTA EĞİTİM VAR Bünyesinde bulunan etüt ve satranç odaları, kütüphane, tiyatro salonu, cep sineması ve internet erişim odalarıyla öğrenciler bilgi evlerinde ise alanlarında uzman genç ve dinamik öğretmenleri nezaretinde hem stres atıyor hem de keyifli vakit geçirebiliyorlar. Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV)'nde öğrenciler, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, İngilizce ve değerler eğitimi derslerinin yanı sıra sanat ve spor okulu kursları, bilimsel ve deney çalışmaları, atölye çalışmaları, akıl ve zeka oyunları eğitimleri alabiliyorlar. Sosyal ve kültürel etkinlikler, gezi ve piknik programları, bilgi kültür yarışmaları, sosyal kulüp çalışmaları, çocuk şenlikleri, ESGEV-Anne etkinlikleri gibi daha birçok faaliyetten de faydalanabiliyorlar.

Tüm eğitimleri büyük ilgi gören bu kurumlarımıza ulaşmak ve faaliyetleri daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)

Esenler Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV)

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