Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edoildi

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs, iddiaya göre bir kadının fotoğrafını çekerek sözlü tacizde bulundu.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs, iddiaya göre bir kadının fotoğrafını çekerek sözlü tacizde bulundu. Kadının kocası durumdan haberdar olunca şahsı tekme tokat dövdü. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir şahıs, sokakta yürüyen bir kadına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Yanında bulunduğu esnada ilk önce kadının fotoğrafını çeken yabancı uyruklu şahıs, daha sonrasında ise sözlü tacizde bulundu. Durumun farkına varan kadın, yabancı uyruklu şahsın telefonunu alarak evine doğru koştu ve durumu kocasına anlattı. O sırada telefonunu almak için kadının peşinden koşan yabancı uyruklu şahıs, kadının kocası tarafından yakalandı. Daha sonrasında kadın, kocasına tacizci şahsın çektiği fotoğrafları gösterince, kadının kocası sinir krizi geçirerek yabancı uyruklu şahsa saldırdı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı olayda, polis ekipleri gelene kadar yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında linç edildi. Ekiplerin gelmesiyle mahallelinin elinden alınan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yabancı uyruklu şahsın linç edilme anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı