Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki

04.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:05

ESENYURT'ta zabıta ekipleri, yumurta satan kadının yumurtalarını yere atıp kırınca çevredekiler tepki gösterdi.

ESENYURT'ta zabıta ekipleri, yumurta satan kadının yumurtalarını yere atıp kırınca çevredekiler tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının üstgeçidinde seyyar yumurta satan kadınların ürünlerine el koymak istedi. Ürünlerini vermek istemeyen kadın satıcılarla, zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Görevlilerden biri, kadınlardan birinin elinden yumurtaları alarak yere attı.

O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu sırada oradan geçen başka bir kadın yaşananları cep telefonları kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde yumurta sepetini yere fırlatan zabıta görevlisi kendisini görüntüleyen kadına, "Çektin mi?" diye soru sorduğu görülüyor.

"YUMURTALARIMI YERE ATTI"Zabıta tarafından ürünleri yere fırlatılan N.G., "Bir baktım zabıta geldi sütlerimi aldı, kaçırdı. Sonra yumurtama saldırdı. Yumurtayı ben çekince hırslandı bu sefer de yere çaldı. Hepsi yere döküldü kırıldı. Sonra hırsla sepeti yere vurdu. Vuracaktı vuramadı. Bir daha gelmeyin buraya diyerek diğer ürünlere saldırdı. Biz de yalvardık arkadaşla birlikte. Onun ürünlerini aldılar, benim ürünleri de yere döktüler" diye konuştu. 

"ESKİDEN PAZAR YERİMİZ VARDI"Ürünleri alınan S.O. ise, "Esenyurt Belediyesi'ne ait bir pazarda tezgahımız vardı. Pazar yeri iptal olunca biz de ister istemez buraya geldik. Benim başka çalışanım yok, çocuklarım küçük olduğu için bu durağa geliyorum. Bazı zabıtalar bizi idare ederken, kimisi çok vicdansız. Ne varsa toplayıp götürdüler bunu birkaç defa daha yaptılar." dedi.

 


Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı 1 kilogram maddeyle yakalandı
Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı 1 kilogram maddeyle yakalandı
İlkadım'da izinsiz seyyar satıcılara taviz yok
İlkadım'da izinsiz seyyar satıcılara taviz yok
Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)
Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:05:29. #1.14#
title