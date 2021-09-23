Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAEsenyurt'ta servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Midibüs, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LFN 174 plakalı servis midibüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Esen Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs, kaldırımda yürüyen Emre Ağbulak(21) isimli kişiyi de altına alarak sürükledi. Sürüklenen servis midibüsü kaldırımdaki bir ağaca çarparak durdu. Olay sonrası kazayı yara almadan atlatan sürücü ve midibüste bulunan yolcular aşağı indi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MİDİBÜSÜN ALTINDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüsün altında kalarak ağır yaralanan Emre Ağbulak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ağbulak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ağbulak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazanın meydana geldiği yerde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleme altına aldı.

"FRENLERİ TUTMUYORDU HERHALDE"

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ramazan Dinç isimli bir kişi, "Şirketten çıktık, eve geliyorduk. Saat 00.30 gibiydi bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, 'Ramazan' dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan 'İyi akşamlar' dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyordum. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu. Kaza sonrası herkes apar topar koşarak indi aşağı. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Sürücü ile personeller de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı" dedi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası itfaiye ekipleri servis midibüsünün altında kalan yaralıyı kurtarmak için çalışma yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise, olay yerinde ambulansın hazır beklediği görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek

İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek

 İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı

İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı

 Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Marcao Balotelli Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 04:11:07. #1.11#