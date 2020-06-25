Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

25.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:41

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt'ta 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel baskınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi. Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

DERE YATAĞINDA İMARA İZİN VERİLMİŞ

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

İki gün önce İstanbul'daki gerçekleşen sağanak yağış Esenyurt'ta sele neden olmuş ve Suriye uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Güncel Manşet

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