ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI: 2 EVİ SU BASTI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, tıkanan rögar boru Su nedeni ile bir apartmanın bodrum katında bulunan 2 daireyi su bastı. Ev sahibi İsmet Erzen, "3 gündür bu olayı yaşıyoruz. Duvarlardan su akıyor. Boru tıkalı olduğu için tüm su içeri akıyor" dedi.

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan rögar borusu, 22 Şubat Salı akşam saatlerinde yoğun yağmur yağışı nedeni ile tıkandı.

"TÜM SU İÇERİ AKIYOR"

Görüntü dökümü: