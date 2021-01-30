Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, kılıçlı kavga kameralara yansıdı
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, kılıçlı kavga kameralara yansıdı

30.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:42

Esenyurt'ta 15 kişilik gruptan kaçan bir kişi, canını kurtarmak için binaya sığındı. Mahalle sakinlerinin de duruma müdahale etmesiyle olay, pompalı tüfekli ve kılıçlı kavgaya dönüştü. Kavga polis ekipleri tarafından ayrılırken, kameralar dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasında iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden 15 kişilik gruptan kaçan bir kişi, gruptaki kişilerden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu canını kurtarmak için bir binaya sığındı. Durumu fark eden mahalle sakinleri kaçan kişiyi kurtarmak için evlerine aldı.

BİR KİŞİ KILIÇLA YARALANDI

Bu durum üzerine saldırganlar, binaya girerek kapıları kırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin duruma karşı koyması üzerine olay, iki taraf arasında pompalı tüfekli ve kılıçlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, bir kişinin aldığı kılıç darbesi sonrası yaralandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

KAVGA POLİS TARAFINDAN AYRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ayrılan kavganın ardından 2 kişi yakalanırken, boş bir arazide, kavgada kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yakaladıkları 2 kişi de gözaltına aldı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, kılıçlı kavga kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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