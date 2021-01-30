Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
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Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın

30.01.2021 03:16 | Son Güncelleme: 30.01.2021 03:23
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın

ESENYURT'ta plastik fabrikasının yan tarafından park halindeki bir TIR'da çıkan yangın önce bir tankere ardından fabrika bahçesindeki plastik sandalyelere sıçradı.

ESENYURT'ta plastik fabrikasının yan tarafından park halindeki bir TIR'da çıkan yangın önce bir tankere ardından fabrika bahçesindeki plastik sandalyelere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Yangın, gece yarısı Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'taki plastik sandalye üreten fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik sandalye fabrikasının yanındaki başka bir fabrikaya malzeme getiren TIR, fabrikanın duvarının yanına park etti. TIR'da bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm TIR'ı saran alevler ardından yan taraftaki içerisinde akaryakıt ya da kimyasal madde bulunan tankere sıçradı. Yangın sonucu tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile çevreye saçılan alevler fabrika bahçesindeki plastik sandalyeleri tutuşturdu. Patlama üzerine 120 fabrika çalışanı bir taraftan fabrikayı boşaltırken, bir yandan da malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer fabrikalara sıçramaması için zamanla yarıştı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak fabrikanın gece vardiyasında çalışan 120 işçiyi dışarı çıkardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

ESENYURT KAYMAKAMI KARAGÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül açıklamalarda bulundu. Karagül, açıklamasında, "Yangının çıkış nedeni ilk belirlemelere göre; bir TIR var malzeme yüklü. TIR'da yangın meydana geliyor ilk etapta. TIR'ın hemen yanında bir tanker var, anladığımız kadarıyla tankerde benzin, mazot ya da başka bir kimyasal madde var. TIR'da çıkan yangın tankere sirayet ediyor, orada bir patlama meydana geliyor. Ondan mütevellit, plastik fabrikasının bahçesinde bulunan sandalyeler var. O sandalyeler, bir takım plastik malzemeler onlara sirayet ediyor, onlar yanıyor. Onlar söndürüldü ama TIR söndürülmek üzere. Yangın kontrol altında, TIR'daki yangın hafif devam ediyor, o da bitmek üzere şu anda. İçeride herhangi bir ölü, yaralı durumu yok. Dumandan etkilenen bir vatandaşımız vardı. Onun da tedavisi yapıldı zaten. Ambulans geldi, aldı, götürdü. Herhangi bir sıkıntı yok onda. Fabrikanın içinde bir şey yok, açık alanda yangın" diye konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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