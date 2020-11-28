Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
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Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık

28.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:58
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık

Son dakika gündem haberine göre Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT'ta uluslararası para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesine giren dört şüpheli 1 kilo altın, 10 bin dolar ve teknolojik aletleri çaldı.

Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'ta uluslararası para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesine giren dört şüpheli 1 kilo altın, 10 bin dolar ve teknolojik aletleri çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.  

Olay sabaha karşı Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. Burada bulunan uluslararası para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesine otomobille gelen şüpheliler, iş yerinin kepenklerini kırarak içeriye girdi. Şüpheliler içeriden 1 kilo altın, 10 bin dolar ve teknolojik aletleri çalarak olay yerinden kaçtı. Dükkanı açmaya gelen iş yeri sahipleri kepengin kırılmış olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği dükkanda parmak izi incelemesi yaptı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

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Öte yandan hırsızlık anları çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin otomobille dükkanın önüne geldiği kepengi kırarak içeriye girdikten sonra aynı otomobille uzaklaştıkları görülüyor.

Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık
Son dakika haber! Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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